В День памяти и скорби Минобороны показало рассекреченные документы времен начала ВОВ

В Минобороны указали, что показанные документы, ранее бывшие засекреченными, позволяют наглядно увидеть массовый героизм бойцов и командиров Красной Армии, о который «разбился в прах» всем известный «План Барбаросса». Показаны первые директивы, приказы, наградные листы и оцифрованный снимок трофейной немецкой карты с Барбаросским планом.

Как сообщают представители Министерства обороны России, опубликованные документы «ставят заслон» против фальсификации истории. По словам работников ведомства, рассекреченные бумаги помогут документально развенчать мифы и стать важным элементом в военно-патриотическом воспитании молодых людей. Одним из самых значимых документов является первая директива народного комиссара обороны №1, которую лично подписывал Жуков через 3 часа после начала войны – в 07:15 часов 22 июня. Этот день теперь называется Днем памяти и скорби.

Поиск и оцифровку документов выполняли в департаменте информации и массовых коммуникаций вместе с центральным архивом Минобороны. На сайте, где опубликованные рассекреченные документы, говорится о том, что данный проект посвящен едва ли не самой страшной странице истории – началу Великой Отечественной войны.