Более приспособлен: В США сравнили и признали превосходство Су-57 над F-35‍

Американский журнал Military Watch, который пишет о военных разработках, сопоставил характеристики российского и отечественного истребителей, признав, что последний во многом уступает зарубежному сопернику.

В США сравнили и признали превосходство Су-57 над F-35‍. Работу произвели журналисты агентства Military Watch. Военно-исторический журнал часто проводит обзоры и сравнивает возможности новейшей техники вооружения, которая поступает в пользование различных стран. Так, по результатам американское издание признало, что Су-57 более приспособлен к активному ведению боя в воздухе, чем F-35‍.

Согласно данным, которые предоставляет Military Watch, российский бомбардировщик является более тяжелым, однако это и дает ему превосходство. Он может развивать более выоскую скорость, набирать высоту, а также производить выстрелы дальше и четче. В его арсенале больше ракет, а также датчиков, чем есть у его американского аналога F-35‍. Также в США упомянули информацию о том, что Турция отказалась от закупок американского истребителя, заявив, что, скорее всего, отдаст предпочтение разработанному в России Су-57.