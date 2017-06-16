Американские СМИ расскрыли характеристики боевого авианосца Gerald Ford
Авианосец оснащен двумя атомными реакторами, энергии которых могло бы хватить на электроснабжение для целого города. Помимо этого, Gerald Ford оснащен рядом других новшеств, обеспечивающих лучшую и более эффективную деятельность судна и самолетов.
Как сообщает издание The National Interest, стало известно о характеристиках и боевых возможностях авианосца Gerald Ford, находящемся на вооружении США. Оказалось, что авианосец получил усиление в виде двух атомных реакторов, способных вырабатывать 600 мегаватт электроэнергии.
Помимо этого, корабль оснащен катапультой EMALS и электромеханическим аэрофинишером AAG.Такие устройства помогут самолетам гораздо быстрее осуществлять взлет и посадку, что дает авианосцу преимущество.
Авианосец оснащен установкой для точечной защиты самолетов и двумя ракетно-зенитными комплексами. Также на нем имеются две пусковые установки контейнерного типа Mk 29. Каждая из установок имеет 8 ракет ESSM. USS Gerald R. Ford получил самую высокую стоимость – порядка 13 миллиардов. Авианосец считают военным судном, имеющим самую большую цену в мире.