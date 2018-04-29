Три российских подлодки вошли в ТОП-5 смертоносных субмарин мира

Оставшиеся два места в ТОП-5 присудили подлодкам из США. Авторы рейтинга заявили, что эти пять субмарин стали самым опасным оружием за всю историю мира.

ТОП-5 смертоносных подлодок составило издание The National Interest. В рейтинг внесли сразу три российские субмарины: «Борей», «Дельфин» и «Ясень». Оставшиеся две позиции в ТОП-5 специалисты присудили американским подлодкам класса «Колумбия» и «Огайо».

В рейтинге оказалась подлодка четвертого поколения проекта 955 «Борей». Данный атомоход отличается от других российских подлодок тишиной хода, это обусловлено тем, что в ней используется специальный водометный двигатель. Субмарина «Борей» получила 16 баллистических ракет «Булава».

Субмарина «Дельфин», оснащенная 16 жидкостными трехступенчатыми ракетами «Синева». Данный атомоход относится к проекту 667БДРМ. Субмарину «Дельфин», как и другие 5 атомоходов из ТОПа, отметили, как смертоносную.

Третья субмарина, попавшая в ТОП-5 опаснейших подлодок мира, называется «Ясень». Такой атомоход из проекта 885 имеет 32 крылатые ракеты «Калибр».