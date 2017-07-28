Россия намерена возобновить производство самолета Ан-124 «Руслан»

Об этом в воскресенье, 3 июня, сообщил гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин. Кроме того, он назвал возвращение Ан-124 очень непростой, но решаемой задачей.

Как стало известно, в скором времени российский автопром вновь начнет производить самолеты Ан-124 «Руслан». Рогозин подчеркнул, что самолеты сверхтяжелого класса пользуются популярностью во всем мире, потому в скором времени автопром может и возобновить производство Ан-124.

Несмотря на это, изначально нужно добиться того, чтобы ранее изготовленные Ан-124 находились в исправном состоянии и постоянно проверялись на наличие поломок или сбоев. Все же Алексей Рогозин считает, что с такой непростой задачей, как возобновление производства тяжелых дальних транспортных самолетов весьма можно справиться. Рогозин считает, что несмотря на все трудности, эта задача вполне решаема.