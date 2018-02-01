На кадрах запечатлено, как впоследствии точечных ударов клубы дыма валят из пункта 24-го батальона, горит склад с боеприпасами, несколько БМП, а также грузовик.

Некоторое время назад в сети появился комментарий одного из волонтеров АТО. Он утверждал, что украинская армия достигла успеха в атаке на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Тем не менее, вскоре стало ясно, что его словам нет подтверждения. К тому же, в сеть слили видео с разгромом техники ВСУ под Горловкой‍.

Как передает источник в СМИ, ролик опубликовал на просторах видеохостинга YouTube комбат батальона "Север". В ходе его просмотра становится ясно, что на самом деле происходит в зоне столкновений украинской стороны и стороны Донбасса. Военный поясняет, что на самом деле ситуация отнюдь не такая, какой ее описывал волонтер АТО. По его словам, на самом деле не было никаких захватов новых территорий, однако много техники ВСУ пострадало, в том числе под Горловкой.