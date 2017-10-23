В 2020 году Индия вооружится собственными ударными беспилотниками

По словам руководителя Организации оборонных исследований и разработок Индии Селвина Кристофера, уже через 2 года беспилотный летательный аппарат Rustom-II будет принят на вооружение. Разработкой собственного ударного аппарата индийские специалисты занимались с 2000-го года.

Индийские СМИ, ссылаясь на слова Селвина Кристофера, сообщают о том, что в 2020 году в Индии на вооружение будет взят беспилотник Rustom-II. Ударный дрон является первым устройством такого типа, произведенным в Индии.

Беспилотник Rustom-II имеет два турбовинтовых двигателя, его длина составляет 9,5 метров, а размах крыла – 20,6 метров. Дрон может развивать скорость до 230 километров в час. Дальность действия беспилотника составляет 350 километров. Согласно результатам испытаний, в воздухе дрон может находиться до 24 часов.

Как отмечают эксперты, разработка ударных беспилотников сопряжена со многими техническими трудностями. Именно поэтому, такие дроны имеются на вооружении лишь в нескольких странах мира, хотя их созданием занимаются во многих государствах. В Индии, например, созданием беспилотников занимаются с 2000-х годов.

Ударные беспилотники Rustom-II, также обозначаемые как Tapas 201, поступят на вооружении Индии в количестве 150 единиц. Стоимость программы по разработке дронов оценили в 15 миллиардов рупий, что при конвертации значит порядка 222 миллионов долларов.