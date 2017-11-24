Сбитые американские ракеты уже привезли в Россию на исследования, чтобы уже через 2-3 года создать новые комплексы РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Информацию сообщают отечественные СМИ.

Россия создаст комплексы РЭБ, основываясь на технологиях сбитых в Сирии ракет США‍. Средства массовой информации узнали об этом, услышав заявление Владимира Михеева, который занимает должность первого заместителя гендиректора концерна Радиоэлектронные технологии. По его словам, РФ будет совершенствовать свое вооружение, изучая образцы стран Запада.

По его словам, это отличная возможность создать его таким, чтобы оно могло соответствовать, либо даже превышать возможности американского. Как сообщается, в Россию был доставлен сбитый в Сирии образец крылатой ракеты "Томагавк".