На Южный Урал по гособоронзаказу доставили два военных самолета Су-34‍. На данный момент истребители в Липецком центре боевого применения фронтовой авиации.

Уральский авиаполк получил лучшие бомбардировщики России Су-34‍. Сразу несколько самолетов-истребителей поступили в использование Центрального военного округа в Челябинской области. Источником этой информации стали его представители. Они отметили, что вскоре военные экипажи начнут подготовку по освоению новой военной техники. Также изучение ее строения произведут инженеры ЦВО.

Бомбардировщики Су-34‍ также известны по прозвищу "Утенок". Они признаны одними из лучших отечественных истребителей. Их преимущество в низком уровне шума, который двигатели издают во время полета, а также возможности совершать налеты в любое время суток, а также при любых погодных условиях.