Партию истребителей Су-30СМ‍ Россия предоставит Казахстану согласно новому контракту

Гендиректор компании "Казспецэкспорт" Арман Рамазанов стал источником известия о том, какое новое соглашение вошло в силу между Россией и Казахстаном. Именно он рассказал о предстоящей поставке Су-30СМ‍.

Стали известны новые подробности после сотрудничества российского предприятия "Иркут", генеральным директором которого является Олег Демченко, и казахстанской компании "Казспецэкспорт", которую возглавляет Арман Рамазанов. Так, СМИ сообщают, что между ними был подписан новый контракт на поставку оружия. Согласно его содержанию, Россия предоставит Казахстану партию военных самолетов Су-30СМ‍.

Комментируя состоявшийся договор, глава "Казспецэкспорта" подчеркнул, что на этом сотрудничество с российской стороной не закончится. На сегодняшний день активно ведутся переговоры по поставке различных видов ПВО и ПРО, производителями которых является крупная компания "Алмаз-Антей".