Еженедельное издание Die Welt передает данные о модернизации Германией танка времен мировых войн Leopard 2 в модификации А7V для того, чтобы Россия боялась вступать с ней в открытый конфликт.

Германия модернизирует танки времен мировых войн для сдерживания России. Такая информация стала поступать их "уст" зарубежных изданий. Они уточняют, что "возрождение" военных машин обусловлено политическими факторами. Корреспонденты газеты-источника напомнили читателям о том, что именно танки помогли Адольфу Гитлеру быстрым темпом осуществлять завоевания территорий в первое время Второй мировой войны. После окончания войны Германия решила, что эти машины - пережиток прошлого и отказалась от их восстановления.

Тем не менее, именно модели прошлого стали основой для создания немецкого "монстра" A7V. Более того, они приобрели множество новых функций, которые ранее не могли быть доступны. "Возрожденный" танк Leopard 2 способен развивать скорость до 70 километров в час. Die Welt сравнило его с "движущимся компьютером", которым можно управлять с помощью джойстика. Обзор из перископа значительно улучшился и приобрел новые функции. Таким образом, в Берлине считают, что новая боевая техника будет служить "сдерживающим фактором" для правительства России.