"Кому она сдалась": Пушков посмеялся над восторгом президента Эстонии от учений "Ёж"

Член Совета Федерации Алексей Пушков посмеялся над восторгом президента Эстонии от учений "Ёж". Они прошли накануне под наблюдением Керсти Кальюлайд, которая и назвала их самыми масштабными за всю историю страны, однако российский политик не понимает, "кому она сдалась".

В начале мая в Эстонии прошли крупные военные учения под названием "Ёж". Сюда по отзывам тамошнего президента Керсти Кальюлайд, картина была очень впечатляющей. Кроме того, многие эксперты подтвердили, что это действительно были самый большие учения за всю историю страны. Тем не менее, восторг эстонского президента не понял российский политик Алексей Пушков. Свои мысли по этому поводу он высказал на личной странице в социальной сети Twitter.

По словам Пушкова, Эстонии не к чему так сильно готовиться, ведь "трогать ее никто и так не будет. Зачем и кому она сдалась?". Политик считает, что ее президент явно переоценивает значение страны на мировой арене. Поводом для критики с его стороны могло послужить то, какие методы были использованы на военных учениях. Так, одно из заданий для участников состояло в том, чтобы отразить нападение страны, названия которой не существует на самом деле, однако на карте она была помечена на месте Росиийской Федерации.