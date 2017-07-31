В США обозначили последствия возможного ядерного удара со стороны России‍. Об этом в своей книге "Логика американской ядерной стратегии: почему важно стратегическое превосходство" написал профессор Мэтью Кроэниг, его выводы публикует агентство The National Interest.

Один из профессоров частного католического Джорджтаунского университета, расположенного в Вашингтоне, попробовал сделать прогноз того, какие последствия мог бы иметь ядерный удар по США по стороны России. Он делал рассчеты исходя из того, какие боеприпасы находятся в вооружении стран на сегодняшний день, а также принял во внимание фактор, что Америка может отказаться от своего арсенала межконтинентальных баллистических ракет.

Согласно прогнозам Кроэнига, только первая атака спровоцирует разрушение 131 города США. Он уточняет, что это минимальная цифра, и взята она с тем расчетом, что в это же время Россия должна будет отбиваь ответные ядерные атаки. Какие-то из них в любом случае будут иметь успех, так что вторым залпом РФ сможет убить как минимум 28 миллионов человек. Как уже упоминалось выше, если же американцы решат заранее уничтожить свой арсенал МБР, то жертв атак со стороны Москвы может стать больше примерно на 82 миллиона человек.