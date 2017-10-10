Минобороны России: К крушению российского вертолета Ка-52 в Сирии не причастны радикальные исламисты

В Минобороны России обозначили причину крушению российского вертолета Ка-52 в Сирии. По словам представителя ведомства, к авиакатастрофе непричастны радикальные исламисты, и плановый полет оборвался из-за технической неисправности.

К ночи 7 мая СМИ стали распространять информацию о том, что в Сирии потерпело крушение еще одно воздушное судно, и в результате инцидента есть погибшие. Исходя их сложившейся ситуации, в Министерстве обороны решили прокомментировать новость. В пресс-службе ведомства ответили, что происшествие действительно зафиксировано. По словам ее представителей, разбился российский вертолет Ка-52, причиной аварии назвали технические неисправности на борту.

Ранее в СМИ поступала информация о том, что крушение произошло из-за атаки по вертолету боевиками "Исламского государства"* (организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации на законном основании". Эксперты по аналитике действий террористов ответили, что этот факт исключить достаточно легко. Во-первых, обычно они сразу берут на себя вину за произошедшее, особенно если добились своей цели. Кроме того, у радикальных исламистов сейчас много других забот, например, наступление курдских боевиков на оставшуюся в руках “Халифата” территорию.