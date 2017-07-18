Не может убить человека: Пентагон вкладывает миллионы долларов в оружие нового поколения

Пентагон собирается вложить от 100 до 250 миллионов долларов в оружие нового поколения. Его разработкой сейчас занимаются специалисты в области средств поражения. В Минобороны США уточняют, что новое оружие не может убить человека.

Источник в Пентагоне сообщает о новом виде оружия, разработкой которого сейчас занимаются специалисты ведомства в области вооружения. Известно, что в этот проект из бюджета Соединенных Штатов Америки будет вложена огромная сумма денег. Так, она может колебаться от 100 до 250 миллионов долларов.

Примечательно, что данный вид оружия не сможет убить человека. Тем не менее, оно будет обладать своими необычными свойствами. Это оружие нового поколения будет способно с расстояния обездвижить человека посредством точечного воздействия лазера. Так, после его применения человек какое-то время не сможет пользоваться своими органами слуха.