Минобороны США: Существующая ПРО не может противостоять России и Китаю‍

Сотрудник Минобороны США Джон Руд рассказал, что существующая ПРО, которая сейчас есть в распоряжении государства, не способна дать отпор атаке стратегическому вооружению России и Китая, передают западные СМИ.

Накануне состоялась встреча замминистра обороны США с сенаторами комитета по вооруженных силам. На повестке дня стоял вопрос о вооружении. Сенаторы хотели знать, оставляет ли Америка до сих пор за собой доминантное право в этом отношении. Эти сведения стоило уточнить, так как в начале текущего месяца стало известно о новом вооружении, которое поступило в армию России. К тому же, Китай продолжает развивать свои стратегические силы. Резюмируя свой комментарий, сотрудник Минобороны США ответил, что существующая ПРО не может противостоять новейшему вооружению России и Китая.

Эту же мысль подчеркивал президент России Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию. Он рассказал, что в арсенале армии появились такие модели баллистических ракет, которым пока не может противостоять ни одно государство, так как у них нет предназначенной для этого ПРО.