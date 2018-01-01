Путин сравнил новое гиперзвуковое оружие России с метеоритом

Накануне президент России Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием и показал видеоролики, на которых представлено новое гиперзвуковое оружие. Он сравнил его с метеоритом и заверил, что оно уже есть в наличии, хоть на видео использована компьютерная графика.

Отечественные СМИ передают подробности выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием. Согласно информации, которую они предоставляют, достаточно большое внимание он сосредоточил на том, чтобы описать новое оружие. Итак, он представил три образца и предоставил некоторые подробности, которые описывают их функционирование и способность поражения заданной точки.

В числе нового оружия Путин представил стратегический комплекс «Авангард». По словам президента, он способен достигать плотных слоев атмосферы и развивать гиперзвуковую скорость. Так, недавно Вашингтон представил свою систему противоракетной обороны, однако «Авангард» с легкостью ее обойдет, сообщает президент. Кроме этого, он сообщил также и о другом оружии, в том числе о лазерном, воздушном, а также о подводных беспилотниках.