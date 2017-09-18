СМИ: в России создают самолет с лазерным оружием

В СМИ появились данные о том, что в России работают над созданием самолета, который будет оснащен лазерным оружием. Информацию предоставил источник, приближенный к российскому ВПК.

По данным от источника, в России ученые-конструкторы вышли на новый уровень создания военной техники и уже в скором времени могут осуществить первую поставку самолета с лазерным оружием.

Однако, точная судьба изобретения и то, будет ли оно поставлено на массовое производство – пока остается открытым вопросом. Как сообщает источник, все зависит от Минобороны России, где могут принять как положительное, так и отрицательное решение.

В случае, если в Минобороны России утвердят разработку, лазерное оружие будут размещать, скорее всего, на базе самолета Ил-76МД-90А. Данное судно является тяжелым транспортным средством, оснащение такого вида самолета оружием с лазером сделает его весьма мощным устройством. Характеристика, данные о мощности и другие подробности не сообщаются.

Уже известно, что после 2020 года в вооружении России появится гиперзвуковое оружие, о нем также ничего не известно, но, как полагают эксперты, данные образцы станут «прорывом» в военном конструировании.