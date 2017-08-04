Госдеп США не подтвердил информацию о поставках комплексов Javelin на Украину

Сотрудница Госдепа США Хизер Науэрт не подтвердила информацию о том, были ли уже осуществлены на Украину поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Накануне сотрудница Госдепа США Хизер Науэрт выступила на брифинге перед прессой. Там был затронут вопрос о том, осуществлена ли договоренность Соединенных Штатов с Украиной относительно поставок оружия. Речь идет о мощном переносном противотанковом ракетном комплексе Javelin. Когда Украина начала разворачивать силовую операцию, правительство Америки обещало ей поддержку, в том числе и в плане вооружения.

Накануне президент Незалежной затронул эту тему, так что у журналистов появилась причина уточнить вопрос в Госдепе. Тем не менее, подтверждать информацию о поставках она не стала. По словам Науэрт, пока что она не располагает данными сведениями, однако и не уверенна, что могла бы сказать, будь у нее точные данные.