Генштаб отключит сигнал 3G на российских базах в Сирии

2 февраля 2018 года генерал Юрий Кузнецов, который также является начальником восьмого управления Генштаба ВС России, подписал распоряжение, согласно которому он приказал отключить сигнал 3G на российских базах в Сирии.

Стало известно о распоряжении начальника восьмого управления Генштаба Юрия Кузнецова о том, чтобы отключить сигнал сигнал 3G на российских базах в Сирии. Такое решение обусловлено несколькими причинами. Источник в Министерстве обороны рассказал об этих причинах.

Так, по его мнению, это связано с неприятными ситуациями, которые до этого фиксировались на базах Хмеймим и Тартус. Известно, что уже несколько раз на них совершались нападения с помощью беспилотных дронов. Кузнецов отмечает, что этому способствовал сигнал связи. Такие дроны могут действовать так, что могут идти на конкретный сигнал по номеру телефона.

Кроме того, меры, которые предпринимает начальник Генштаба, могут обеспечить более надежную сохранность информации, ведь боевики в Сирии могут пытаться взламывать сервера, которыми пользуются российские военные.