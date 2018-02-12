Военные из России успешно испытали новую противоракету

Отечественные СМИ сообщают об успешном испытании новой противоракеты военными из России. Запуск оружия системы противоракетной обороны (ПРО) произошел с территории полигона Сары-Шаган в Казахстане.

Стало известно о том, что ракета системы ПРО, о разработке которой сообщалось ранее, прошла испытание в соответствии с предписанной программой. Мероприятие проводилось под контролем военных. Известно, что это противоракета нового поколения, которая подстроена под то, чтобы иметь возможность отражать атаки оружия, созданного на базе новейших межконтинентальных баллистических ракет.

По поводу проведенных мер оставил свой комментарий полковник Андрей Приходько, который также участвовал в запуске. По его словам, противоракета прошла испытание по всем пунктам, которые военные желали проверить. Она полностью соответствует характеристикам, которые были даны к ней ее разработчиками. Также он отметил, что новая ракета системы ПРО превзошла своих предшественниц по точности, дальности попадания, а также, что немаловажно, имеет более долгий срок использования.