Названо оружие, которым погибший в Сирии летчик отбивался от террористов‍

Стало известно, какое оружие использовал в Сирии сбитый российский летчик, чтобы отбиться от террористов. Информацию предоставляют отечественные СМИ.

В средствах массовой информации появились сведения о том, каким оружием воспользовался российский летчик, которого сбили в Сирии террористы. Он служил в войсках Воздушно-космических сил. Как известно, каждый военный летчик имеет оружие в запасе, чтобы воспользоваться им в непредвиденной ситуации. Такой запас был и у летчика Романа Филипова. При себе он имел укороченный автомат Калашникова, пистолет Стечкина, а также граната.

Самолет пилота отечественной армии был поврежден боевиками 3 февраля 2018 года. После этого он стал неисправен и начал стремительно падать, однако Филипов успел катапультироваться. Между тем, в месте, где он приземлился его уже ожидали террористы. Не желая сдаваться им в плен, он сделал так, что у него в руках сдетонировала граната. Так, он использовал это оружие в ходе своей последней операции в Сирии.

Накануне информационное агентство "Версия. Инфо" сообщало о том, что спецназ Сирии уже вошел в район Идлиба. Именно в том месте и произошло крушение самолета российского летчика.