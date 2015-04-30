В Москве на Параде Победы могут продемонстрировать «Терминатора»

Современную разработку российских вооруженных сил, которая получила название «Терминатор» могут продемонстрировать на предстоящем Параде Победы, который пройдет в столице России в этом году.

Машина, созданная российскими инженерами для поддержки танков на поле боя, получила название «Терминатор». Технику назвали так за счет использования при ее создании передовых образцов систем вооружения и современных технологий. Использование машин подобного образца предназначено для поддержки танковых соединений, а также ликвидации противотанковых средств борьбы, благодаря передовому вооружению, которое было применено при ее создании.

Напомним, что ранее машина была весьма успешно применена во время боевых действий на территории Сирии, чем хорошо себя зарекомендовала на мировом рынке вооружений.