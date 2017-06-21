Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу оценил испытания самолета А-100. О своих впечатлениях он рассказал в ходе традиционного общения по селекторной связи.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу не скрывал полного удовлетворения от первых испытательных полетов модернизированной версии самолета радиолокационного наведения А-100.

Политик заявил, что все инженерные конструкторские решения, которые применены на новой военной технике, показали себя с самой лучшей стороны и полностью оправдали свое существование в текущих реалиях развития ВПК.

Шойгу сообщил, что антенный обтекатель работал так, как и предполагалось разработчиками системы изначально.

Напомним, что первый полет А-100 состоялся еще в конце прошлого года. Самолет был создан на базе существующей военной компоновки Ил-76. Авиатехника способна принимать активное действие при наведении на цели противников на земле, в воздухе или воде, а также обнаруживать различные цели. Серийные поставки в российскую армию начнутся не ранее 2020 года.