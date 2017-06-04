В России стартовали испытания нового боевого беспилотного вертолета от «Ростеха». Холдинг «Вертолеты России» создал аппарат массой в 500 килограммов, сообщают в пресс-службе Конструкторского бюро промышленной автоматики.

Представители государственной корпорации «Ростех» сообщили о том, что отечественные создатели беспилотного вертолета уже приступили к его испытаниям. На сегодняшний день существует два таких экземпляра, если наземные испытания пройдут успешно, то конструкторы начнут производить их на заказ. Использование вертолета предполагает не только военные цели, но также и промышленные.

Так, с помощью него можно будет доставлять товар на довольно большие расстояния, а также оказывать помощь пострадавшим после стихийных бедствий в труднодоступные места. Если говорить о военных целях, то вертолет обладает большой мощность, а потому годится для перевозок серьезного тяжелого вооружения, а также систем мониторинга.