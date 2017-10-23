Пентагон создал бесшумный дрон в виде летучей мыши

Разработчики военной техники из США сообщают о своем новом проекте, согласно которому они разрабатывают дрон в виде летучей мыши. Благодаря своей схожести со строение животного, он сможет передвигаться без шума, так как тоже будет иметь крылья, сообщает один из представителей Пентагона.

Министерство обороны Соединенных Штатов сообщает об инновационной разработке, которая на сегодняшний день находится в стадии завершения. В Пентагоне уже сообщили, что соберут мероприятие в честь торгов на ее покупку. Новая разработка – это дрон, главное отличие которого от аналогов состоит в том, что он сможет передвигаться практически бесшумно. Его оснастят крыльями, подобными тем, которые есть у обычных животных этого вида.

Дрон можно будет программировать на определенную задачу, которую он впоследствии сможет выполнять автономно. В Пентагоне рассчитывают на высокий показатель продаж своего изобретения.