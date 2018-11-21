Пакистан и Индия готовятся к войне: в сети обсуждают сбитые самолеты индийских ВВС

По словам эксперта, речь нужно вести о прямом военном вмешательстве со стороны Пакистана. Пользователи отметили, что отношения Индии и Пакистана всегда были неспокойными, но также выразили беспокойство.

Сегодня утром стало известно, что ВВС Пакистана сбили два индийских самолета. По предварительным данным один человек погиб. Однако Индия не стала бездействовать и в ответ на это перехватила три самолета Пакистана и сбила истребитель F-16.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заметил, что в Индии сейчас неспокойная обстановка. Эксперт заявил, что сбитые самолеты говорят о том, что странам пора сесть за стол переговоров, потому что это уже «предельный уровень». По его словам, нельзя допустить, чтобы ситуация обострилась еще больше. По предварительным данным, обострение вызвало проведение Индией воздушной боевой операции на пакистанской территории.

Пользователи выразили беспокойство. Некоторые заявили, что Пакистан и Индия готовятся к войне. Обсуждают инцидент с самолетами в сети очень активно. Одни заметили, что между государствами всегда были напряженные отношения, которые развиваются довольно волнообразно: то затишье, то нет. В связи с этим сторонники данной позиции призвали не наводить панику. Однако другие заявили, что повод для беспокойства есть, поскольку Пакистан перевел больницы, которые находятся вдоль границ, в режим ожидания. Это, считают многие, подтверждение готовящихся военных действий.

Кроме того, граждане отметили, что у обеих стран имеется ядерное оружие, применение которого может отразиться не только на них. Тем не менее, некоторые даже привели исследования, которые доказывают, что бояться и паниковать пока не стоит: «Если не ошибаюсь, то у них только ядерные заряды небольшой мощности».

Дмитрий Песков отметил, что Кремль следит за обстановкой и призывает «все стороны к сдержанности». Он заявил, что Россия крайне обеспокоена случившимся.