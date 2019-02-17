«Беспилотник «Калашникова» изменит мир»: в США прокомментировали новое изобретение России

Как отметило издание Washington Post, беспилотник может совершить настоящий переворот в деле ведения боевых действий. По словам авторов статьи, современные военные технологии станут недорогими и доступными.

В США прокомментировали российское изобретение. Модель получила название «Куб-БЛА». По словам американских экспертов, летательный аппарат по-настоящему изменит мир. Авторы статьи сравнили изобретение России с автоматом АК-47, которое совершило революцию в мировой военной сфере. Журналисты уверены, что беспилотник способен оказать такое же сильное воздействие на мир. Известно ведь, что Пентагон все еще закупает бывшие в использовании АК-47 для своих союзников.

Профессор по международным отношениям Николас Гроссман описал «Куб» как высокоточную бомбу. Эксперт указал, что в настоящее время летательный аппарат практически не имеет аналогов. Сообщается, что новое изобретение «Калашникова» очень простое в использовании, однако, эффективное и дешевое, что немало важно. Профессор подчеркнул, что создание беспилотника – это «демократизация умных бомб».

Несколько дней назад «Калашников» представил миру новый беспилотник. Известно, что его уникальность состоит в том, что он самовзрывающийся: в момент достижения цели происходит самоуничтожение.