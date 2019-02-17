Гиперзвуковую российско-индийскую ракету нового поколения Brahmos-NG испытают к 2024 году

«Brahmos Aerospace» - совместное предприятие России и Индии - представило прототип ракеты воздушного базирования нового поколения Brahmos-NG.

Как сообщает РИА Новости, прототип новой ракеты от российско-индийского предприятия был представлен на выставке Aero India 2019. Сообщается, что испытания ракеты предприятие планирует начать к началу 2024 года. Первым, на кого её подвесят для испытаний, станет индийский военный самолет Tejes. Также предполагается, что при успешном завершении испытаний ею начнут вооружать российские истребители МиГ-29 и Су-30МКИ.

Согласно данным, предоставленным предприятием, ракета будет достигать скорости гораздо большей, чем обычная Brahmos со скорость в 3,5 маха, однако дальность поражения новой ракеты останется той же – 300 км. Одна из главных особенностей Brahmos-NG заключается в возможности запуска не только с самолёта, но и подлодки из торпедного аппарат.

Предприятие «Brahmos Aerospace» работает с1998 года и занимается проектированием и сборкой сверхзвуковых ракет различного базирования.