The National Interest высоко оценил российский «смертоносный» танк Т-90МС

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Американский портал The National Interest высоко оценил новую модификацию «смертоносного» танка Т-90, получившую название Т-90МС.

Как сообщает The National Interest, Т-90 составлял основную часть бронетанковых войск России до 2011 года, а его модернизированная версия Т-90МС получила множество таких серьёзных улучшений, как более мощный дизельный двигатель В-92С2Ф, улучшенный тепловизор, цифровой компьютер, навигационную систему ГЛОНАСС и переработанную башню. Однако больше всего автор статьи выделил «впечатляющую» динамическую защиту, разработанную для этой боевой машины.

По его мнению, эта модификация Т-90 отличается также достойным экспортным потенциалом. Стоимость таких танков портал оценивает в $4,5 млн за единицу техники, в то время как его предшественник Т-90С стоил порядка $2,5-3,5 млн.

Также отмечено, что компания, отвечающая за экспорт российского оружия, вскоре завершит сделку по продаже модифицированных «смертоносных» танков Египту и Кувейту.

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