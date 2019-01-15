Российские ракеты залпового огня получат «интеллектуальные взрыватели» нового поколения

Сегодня, 06:38 \\ Военторг

Концерн «Техмаш» снабдит российские ракеты залпового огня (РСЗО) «умными взрывателями» нового поколения.

Как рассказал ТАСС на оружейной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби Владимир Лепин, возглавляющий «Техмаш», РСЗО, включая модернизированную реактивную систему «Торнадо-Г», получат опытные образцы «умных взрывателей» к 2020 году. Разработка новых взрывателей началась из-за того, что текущая версия, выпущенная около четырёх лет назад, уже начала устаревать. А благодаря своим наработкам концерн вскоре сможет создать взрыватели, которые станут эффективнее текущих за счёт «интеллектуальной» системы, самостоятельно принимающей решение о взрыве в нужной точке траектории после оценки ситуации.

После появления первых опытных образцов потребуется ещё несколько лет для запуска серийного производства, отметил Лепин.

Ранее также стало известно, что на оружейной выставке в Абу-Даби с 17 по 21 февраля впервые заграницей будет представлена российская бетонобойная ракета С-13-Т, разработанная концерном «Техмаш».

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