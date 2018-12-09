"Российский камикадзе на подлете!": самовзрывающийся беспилотник разработал "Калашников"
Сообщается, что новый летательный аппарат уже успешно прошел испытания. Беспилотник был представлен IDEX 2019, которая проходила в Абу-Даби.
Как рассказали официальные представители концерна «Калашников», аппарат полностью готов к применению. Его уникальная особенность состоит в том, что он самовзрывающийся. Это означает, что, как только беспилотник достигнет цели, он самоуничтожится.
Аппарат будет представлен с помощью презентации, где указано, что он способен развивать скорость от 80 до 130 километров. Полезная нагрузка, которую может переносить беспилотник, составляет три килограмма. Известна также и продолжительность полета аппарата. Она достигает 30 минут.
Пользователи в сети уже успели прокомментировать новинку. В большинстве своем, отзывы носят положительный характер, россияне хорошо относятся и высоко ценят достижения в сфере военных технологий. «Отлично. Российский камикадзе KYB на подлёте, готов к применению. Будьте вежливы и миролюбивы», - комментируют граждане.
Известно, что официальное знакомство общественности с самовзрывающимся беспилотником пройдет завтра. Презентацию осуществит лично глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Макет на выставке представлен в масштабе 1:2.
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