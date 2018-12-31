Первые кадры испытаний танка Т-90МС появились в сети

Видеозапись была опубликована в интернете сегодня ночью. На кадрах можно увидеть стрельбу и ходовые испытания. Кроме того, запечатлена и работа экипажа.

Сообщается, что танк разработан для экспорта. По словам создателей, танк обладает модульной динамической защитой третьего поколения. Она способна обеспечить ему эффективную защиту от современных средств поражения. Кроме того, в новой модели была улучшена эргономика танка.

На первых кадрах, которые появились в сети, видно, как передвигается танк. Кроме того, ведется параллельная трансляция из самой кабины, где находятся люди, управляющие машиной. Помимо, можно увидеть и огневую мощь – на ролике запечатлен выстрел, произведенный танком.

При этом разработчики указали, что вес боевой машины не превышает 50 тонн, хотя показатели огневой мощи были увеличены. Это большое преимущество, поскольку позволяет танку превосходить соперников в плане мобильности. В комплект боевой машины также входит широкий арсенал различных боеприпасов, в том числе, управляемая ракета и осколочно-фугасный снаряд с дистанционным подрывом.

Известно, что танк Т-90 был разработан в 90-х годах. В период с 2000 по 2010 годы он стал одной из самых продаваемых на международном рынке боевой машиной. Генеральный директор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в "Уралвагонзавод") Андрей Терликов указал, что увеличена и «живучесть» пушки, диаметр которой составляет 125 мм. Все проделанные улучшения превращают машину в высокоточное оружие.