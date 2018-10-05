Польша хотела похвастаться новым вооружением, но признала, что Россия быстро его уничтожит

Польский военный эксперт Максимилиан Дура считает, что им удалось «сорвать планы» России на главенствование в Балтийском море. «Похоронить» российские надежды стране поможет новое вооружение, поступившее в ВМС Польши – дивизион береговой обороны, которыё оснащён противокорабельными ракетами NSM.

Дура заявил, что ракеты NSM имеют дальность 220 км, что позволяет усложнить движение гражданских судов, которые направляются в российскую сторону или идут от неё по Балтийскому морю. Кроме того, польские ракеты затруднят работу и военных кораблей.

Хотя, скорее всего, считает эксперт, Россия может получить только выгоду от появления новых фрегатов в ВМС Польши. Корабли с трудом смогут эффективно защитить от атаки с воздуха, а Россия вряд ли столкнётся с проблемами, пытаясь их уничтожить.

«Кроме того, они могут сделать это быстро и дешёво», - заявил Дура, чьи слова приводит интернет-издание Defence24.

Подобные фрегаты являются лёгкой мишенью для России, поскольку их легко обнаружить, а для уничтожения кораблей Москве нужно будет всего лишь доставить в Калининградскую область определённое количество ракет, которые с лёгкостью разрушат «гордость Польши». Россиянам не придётся тратить несколько сотен миллионов долларов.

При этом в США всё равно уверены, что Польша является «ключевой страной», в силах которой сдержать «агрессию» России. У страны есть преимущества благодаря её особому территориальному положению.