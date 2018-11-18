Были пьяны: Украинские военные подорвали склад ВСУ с оружием

Украинские военные случайно уничтожили свой оружейный склад в Краматорске выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла».

Об обстреле собственного оружейного склада военными ВСУ стало известно от начальника пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова. Как заявил Безсонов, в результате обстрела в пожаре на территории Краматорскго склада были полностью уничтожены три П3РК «Игла», десять ракет к этим комплексам, два пулемёта и около тысячи патронов калибром 7,62 мм.

Как отмечают военные эксперт, пожары на складах ВСУ в последнее время происходят с завидной регулярностью. Все они прикрываются Киевом официальной версией о диверсиях. Однако, по мнению экспертов, на самом деле пожары устраивают сами военнослужащие для сокрытия следов хищения боеприпасов и вооружения, которые после продаются на чёрном рынке.

В последнем «непреднамеренном обстреле собственных складов» обвиняются три военнослужащих ВСУ, которые выполняли задачи по прикрытию пункта управления. По некоторым данным, те самые военнослужащие находились в изрядном подпитии, поэтому совершенно случайно, играясь с оружием, произвели выстрел из «Иглы».