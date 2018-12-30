Успешно завершились испытания нового зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут»

Главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев заявил, что испытания нового корабельного зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут» завершились успешно.

Об испытаниях нового ЗРК морского базирования, предназначенного для фрегатов проекта 22350, сообщила газета «Красная звезда». Первым кораблём, на котором разместят новые системы, является «Адмирал Горшков», поступивший на вооружение военно-морского флота в прошлом году.

Сообщается, что в ЗРК «Полимент-Редут» сочетаются новая радиолокационная система «Полимент» и комплекс «Редут», реализующий вертикальный запуск зенитных ракет 9М96МД. При этом дальность ракет составляет около 150 км.

По некоторым данным, следующий корабль, подобный «Адмиралу Горшкову», с новым зенитным ракетным комплексом – «Адмирал Касатонов» - ВМФ получит к концу 2019 года, а сами комплексы российская армия получит к середине 2019 года.