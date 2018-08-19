США вынудят Европу разместить ракеты, нацеленные на Россию - эксперты

Эксперты полагают, что к активным действиям США перейдет уже скоро, когда пройдет немного времени после их выхода из ДРСМД. Более того, он полагает, что Москва должна будет ответить.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко так ответил на заявление главы минобороны Чехии Лубомира Метнара. Политик уверен, что выход США из ДРСМД повлечет необходимость новых дискуссий. По его словам, не исключено, что, если ситуация на международной арене ухудшится, то в НАТО могут начаться разговоры относительно размещения американских баз в Европе.

Как объяснил Коротченко, американские власти однозначно будут использовать выход из ДРСМД в качестве повода, чтобы разместить ракеты средней и малой дальности в странах Европы. Эти ракеты будут направлены на Россию. При этом эксперт убежден, что, если в Европе разгорится дискуссия, Штаты вынудят необходимые государства к следованию их решению.

Избежать подобного развития событий возможно, уверен редактор. Для этого, как он полагает, необходимо усиленно вести двухсторонние консультации со всеми без исключения европейскими странами. И при этом Европа должна заботиться о себе сама, чтобы не стать мишенью для ответного удара, считает эксперт. Как рассказал Игорь Коротченко, Россия четко высказала свою позицию: не размещать ракеты, пока европейские страны не размещают американские ракеты.