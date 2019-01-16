"Нанести удар первыми": адмирал США призвал перейти к наступлению на Россию

Глава ВМС США объявил о необходимости переходить к наступлению причем не только на Россию, но и на Китай. Об этом он рассказал во время своей речи в Атлантическом совете.

Джон Ричардсон, руководитель американских военно-морских сил, заявил о своих агрессивных намерениях. По его мнению, следует «делать первые шаги» и вынудить «русских реагировать на них». Адмирал обвинил Россию в том, что она наращивает военно-морской флот и присутствие в Восточном Средиземноморье, а также в том, что государство блокирует Азовское море.

Ричардсон уверен, что США необходимо предпринимать больше агрессии по отношению к Москве. Более того, он полагает, что такое же отношение стоит демонстрировать и относительно Китая. Штаты должны «нанести удар первыми», по мнению адмирала. Он призвал не просто «дать отпор», но и также «надавить самим» в Черном море.

Глава ВМС США выступал перед экипажем авианосца «Дэвид Форд». Он заявил о том, что следует подумать не о потенциальной угрозе, исходящей от стран, а о том, какие меры защиты могут помочь в отражении этой опасности, перейти к их разработке и установить на авианосцы. Среди них он назвал электромагнитное оружие, лазеры и радары.

По словам издания Business Insider, которое и сообщило о речи Ричардсона, руководитель американских военно-морских сил мог заявить подобное в ответ на информацию в СМИ о баллистической ракете DF-26, и успешно пройденных ею испытаниях. Адмирал считает, что США нужно увеличить союзников и обеспечить преимущество в Черноморском регионе.