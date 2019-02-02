Минобороны предложило США уничтожить нарушающее ДРСМД оружие, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Речь идет об отказе от развернутых на суше универсальных пусковых установок Мk-41, разработанных для проведения запуска крылатых ракет Tomahawk; ракет-мишеней, аналогичных баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности.

Кроме того, российское военное ведомство призвало Пентагон уничтожить ударные беспилотные летательные аппараты, подпадающие по своим характеристикам под определение предусмотренного в договоре термина «крылатая ракета наземного базирования».

Для вручения ноты с предложением уничтожить нарушающее ДРСМД американское оружие пригласили военного посла США в Москве.

Конашенков подчеркнул, что США не первый год нарушают требования Договора о РСМД и фактически создали условия для производства ракет, запрещенных соглашением.

Ранее Дональд Трамп заявил , что процедура выхода из соглашения начнется второго февраля. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что «если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода», договор будет расторгнут.

Владимир Путин отметил, что Россия зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства заявил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения России по разоружению «остаются на столе и двери открыты», но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.