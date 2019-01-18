Раздули из мухи слона: Госдеп США не верит разговорам о мощи «Посейдона»

Госдепартамент США дал знать, что российская пропаганда не запугает их, а любую угрозу со стороны России сможет отразить «сильнейшая в мире» американская армия.

Андреа Томпсон, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями, заявила, что у них имеется полный спектр угроз, который может исходить как от России, так и других стран. При этом она подчеркнула, что в США «сильнейшая армия в мире». Стоит отметить, что об этом ранее говорил и президент США Дональд Трамп.

«Я не особо доверяю российской пропаганде, но полностью уверена в американских военных», - заявила Томпсон. Она добавила, что США не собирается принимать каких-либо действий из-за реакции России. Все их решения и поступки направлены на поддержку и защиту американцев. Томпсон добавила, что они и дальше намерены работать над системами, которые повысят безопасность граждан США.

В существовании мощного оружия сомневаются и некоторые эксперты. В частности аналитик из ЖЖ Trueadviser отмечает, что для «Посейдона» достаточно сложно найти необходимую микроэлектронику. Кроме того, у беспилотника определённо должны возникнуть проблемы при подводных течениях. Сомнения у эксперта вызывают способности «Посейдона» плавать на глубине 1000 метров и избегать противолодочные системы.

Тем не менее, большинство экспертов не исключают существование подобного беспилотника и называют его одним из мощнейших из тех, что существуют. Недавно в России объявили, что «Посейдон» успешно завершил испытания, подтвердив заявленные характеристики.