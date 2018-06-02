Google запустила платформу для продвижения своего языка программирования

Go Lang – быстроразвивающийся и многообещающий язык программирования, созданный и активно используемый Google. Но корпорация считает, что может расширить границы употребления своего языка.

Так, была анонсирована библиотека с открытым исходным кодом Go Cloud, к которой прилагается набор инструментов для улучшенного и облегчённого создания приложений в «облаке» при помощи Go Lang. Платформа предлагает к использованию API для хранения информации, MySQL, также доступен HTTP-сервер.

В будущем Google планирует добавить больше инструментов в Go Cloud и осуществлять активную поддержку «облачных» провайдеров, которые в дальнейшем смогут создавать и собственную поддержку. Делается это для того, чтобы создать условия для упрощённого запуска приложений в «облачном» пространстве и максимальной популяризации собственного языка программирования Google.