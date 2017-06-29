Google больше не будет выпускать собственные планшеты

В случае, если пользователи надеялись на выпуск новенького планшета от техногиганта Google, компания помогла им принять неизбежное и удалила с сайта Android раздел «Планшеты».

Тем самым Google почти официально заявила, что пока к разработке собственных планшетов на ОС Android она не вернётся. На сегодняшний день лидерами на рынке планшетов остаются гаджеты Apple и Samsung. Корейская компания также уверенно лидирует среди устройств на Android.

В 2012 году Google решила ворваться на рынок и подвинуть конкурентов своими Nexus 7 и Nexus 10, однако отсутствие адекватной технической поддержки и ряда других недочётов не вызвало ажиотаж среди покупателей. Свой последний Android-планшет - Pixel C – компания представила в 2015 году, после чего надолго замолчала. Теперь возможность приобрести фирменный планшет Google пропала и на официальном сайте Android.