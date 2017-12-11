В Украине планируют запустить линию Hyperloop уже через 5 лет

Министерство инфраструктуры активно внедряет технологию вакуумных поездов и уже подписало соответствующий меморандум с компанией Hyperloop Transportation Technologies. Об этом 14 июня заявил глава ведомства Владимир Омелян.

Министр намерен запустить первую в Украине линию Hyperloop уже через 5 лет. Власти при поддержке сотрудников HTT намерены организовать специализированные RND и дата-центры. Они должны появиться Киеве и Днепре.

Владимир Омелян добавил, что для реализации задумки правительству Украины уже стоит переговорить с китайскими и европейскими партнерами. По его задумке, через систему можно наладить транзит грузов между Китаем и Евросоюзом.

Проект Hyperloop около пяти лет назад предложил известный новатор Илон Маск. Согласно его концепции, поезда на магнитной подушке можно поместить в вакуумные трубы. Без сопротивления воздуха транспорт должен развивать очень высокую скорость. Однако даже создатель идеи пока затрудняется воплотить её в жизнь.