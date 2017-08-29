Японские ученые смешивают ракетное топливо в искусственном кишечнике

В Японии ученые разработали технологию смешивания ракетного топлива в устройстве, напоминающем механический кишечник. Так пишет издание IEEE Spectrum.

Сотрудники Японского агентства аэрокосмических исследований в сотрудничестве с Университетом Чуо изготовили особую установку, которая позволяет создавать твердое топливо. Комплекс состоит из ряда соединяемых сегментов с резиновыми трубками внутри и ещё одними трубами снаружи. Вместе они создают камеру, которую надувают посредством наружной пневматической системы. Во время работы материалы перемещаются внутри конструкции специфическими толчками, которые напоминают работу органического кишечника.

Эти движения позволяют смешивать компоненты между сегментами, изолируя их от окружающей среды. По расчетам инженеров, подобная система позволит снизить нагрузку на ингредиенты топлива во время производства, а также сократить их контакт с металлическими деталями. Кроме того, создатели утверждают, что "кишечник" обеспечивает непрерывность изготовления без необходимости прерываться на загрузку и выгрузку.