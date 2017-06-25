OnePlus прекратила приём платежей кредитками из-за атаки хакеров

Компания OnePlus прекратила приём платежей с помощью кредитных карт из-за предполагаемой хакерской атаки на сайт.





Напомним, что «Версия Инфо» ранее писало о покупателях, которые заявляли на официальном сайте OnePlus о жалобах, связанных с подозрительными операциями с их кредитками. Специалисты Fidus обнаружили на ресурсе активность хакеров. Компания отреагировала незамедлительно, оповестив своих клиентов о том, что «во избежание неприятных ситуаций, они приостанавливают приём платежей через кредитные карты до создания альтернативной безопасной системы оплаты».



Эксперты уточнили, что единственной возможностью произвести покупку товара на официальном сайте остаётся система PayPal. Они также отметили, что эта ситуация должна послужить уроком для других мировых брендов и заставить их внимательнее относиться к своим покупателям и системе безопасности.