Хакеры взломали сайт OnePlus и крадут данные кредитных карт

Официальный сайт китайских разработчиков OnePlus был подвержен атаке хакеров, которые крадут данные кредитных карт пользователей, а после – имеющиеся там суммы.





Как узнали журналисты «Версия Инфо», ранее администрации сайта поступали жалобы на сбои в работе карт, похожие на работу хакеров. Компания кибербезопасности Fidus провела исследование и выяснила, что на сайте действительно орудуют мошенники. Более того, специалисты почти уверены, что воры промышляют с платформы Magento eCommerce.



IT-эксперты объяснили, что лазейкой для хакеров послужила уязвимость системы оплаты. Простым языком, в промежутке между вводом данных покупателем и принятием их третьим лицом злоумышленники, которые постоянно мониторят сайт, успевали украсть информацию. Сейчас проблемой занимаются эксперты. Результатами обещали поделиться представители OnePlus. Всем, кто совершал покупки через официальный сайт, рекомендуется связаться со своим банком.