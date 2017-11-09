Россия поставит Индии двигатели для спутников. Для этого необходимо подписание двухстороннего договора о сотрудничестве.

Взаимодействие в научно-технической сфере между Москвой и Нью-Дели выходит постепенно на новый уровень. Стало известно, что в Индии серьезно задумались о покупке российских двигателей, которые успешно используются для запуска на космическую орбиту спутников связи и научных аппаратов.

Двигатели из России на данный момент времени являются самыми лучшими во всем мире и их уже неоднократно протестировали многие партнеры. При помощи таких разработок на орбиту выведены и работают спутники Echostar и Intelsat.

В скором времени двусторонние соглашения могут быть подписаны между Россией и Индией. В случае удачного стечения обстоятельств, российские специалисты намерены самостоятельно принимать участие при внедрении технологий в спутниковую платформу Индии, а также провести ряд испытаний поставленного оборудования на территории Индии.

Напомним, что ранее появилась информация о покупке Индией более двухсот авиабомб из России.