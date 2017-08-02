Индия намерена купить 240 российских авиабомб. Подобное соглашение между странами может быть подписано в ближайшее время.

Индийские власти крайне заинтересованы в развитии сотрудничества с Россией в области военной техники. В ближайшее время готовится к подписанию крупная сделка по приобретению партии авиационных бомб на общую сумму около двухсот миллионов долларов.

Согласно озвученным деталям возможной сделки, в подразделения индийской армии поступят порядка 240 бомб российского производства. Все боеприпасы необходимы Дели для осуществления внутренних потребностей страны. Также Индия намерена сделать закупку ракет у Израиля.

В России пока никак не комментируют подобную сделку и не подтверждают распространенную информацию.

Военно-техническое сотрудничество между Россией и Индией остается одним из самых главных направлений кооперации между странами. Ранее индийские военные приняли участие вместе с китайцами в танковом биатлоне.