iPhone X научился делать лицо человека невидимым

На страницах Twitter пользователь из Японии, с помощью своего гаджета разработал приложение позволяющие стать «невидимкой». Анонс программы для iPhone X, способной скрыть лицо фоном, опубликован в соцсети. Просмотрев ролик на аккаунте Казуя Ноширо, можно обратить внимание на то, что за его лицом видны окружающие его предметы.

Как заявил сам автор, он выбрал платформу Unity для воплощения своего приложения в жизнь. Разработчик не спешит раскрывать тайну выхода своего «детища» в мир, да и сама цель создания тоже остается для простых обывателей за занавесой тайны.

Ранее эксперты рассказали, что у россиян смартфоны iPhone от компании Apple ломаются в шесть раз чаще, чем устройства от южнокорейской корпорации Samsung.