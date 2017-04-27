В России смартфоны iPhone подводят своих владельцев чаще, чем Samsung

Владельцы смартфонов iPhone обращаются в сервисные центры в три раза чаще, чем владельцы техники от Samsung. «Яблочная» продукция стала едва ли не главным разочарованием года.

Никому не секрет, что иметь сотовый телефон от компании Apple является очень модным и престижным, тогда как, бюджетной, казалось бы, версией Samsung сейчас никого не удивишь.

Однако в последнее время, в связи с выходом сразу нескольких смартфонов от Apple, таких как iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, в сервисные центры компании по всей России начали обращаться пользователи брендовой техники с различными замечаниями.

В связи с этим, была подведена статистика, согласно которой смартфоны iPhone ломаются в три раза чаще, чем Samsung, в то время как телефоны от Apple может себе позволить значительно меньше потребителей, нежели относительно недорогие модели Samsung Galaxy.

Таким образом, специалисты рекомендуют прежде всего обращать внимание на надежность гаджета, а не на его популярность.